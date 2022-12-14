Antalya'da okullar tatil mi? 14 Aralık 2022 Çarşamba günü okul var mı? Valilikten açıklama!

Meteoroloji, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanacak olan olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşları uyardı. Bugün okulların tatil olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Antalya'da etkisini gösteren olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası ise vatandaşları korku sardı.

Meteoroloji ise Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanacak olan olumsuz hava şartları ile ilgili, "14.12.2022 Çarşamba günü Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.

Şiddetli yağıştan etkilenmek istemeyen öğrenci ve veliler, bugün okulun tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 14 Aralık 2022 Çarşamba günü okul var mı? Hanhi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte merak edilenler...

14 Aralık 2022 Okullar tatil mi?

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları sebebiyle okullara 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.