Çıkan orman yangınlarını üstlenen kişinin sesini telefonda kaydeden Özlem T. isimli kadın, polise yaptığı ihbarın ardından ilk kez konuştu. İhbarı yapan kadın, üstüne düşeni yaptığını belirtti.

Antalya'da geçtiğimiz haziran ayında Güçlüköy-Manhayıt yangını çıktı.

Eş zamanlı olarak çıkan büyük Manavgat yangını ve 28 Temmuz gecesi çıkan Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan Ali Y., 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Ancak Ali Y. isimli şahsı kimin yakalattığı yeni ortaya çıktı.

İTİRAFI POLİSE İHBAR ETTİ

Ali Y.'yi, yaptığı bir telefon görüşmesinde, kendisinin para karşılığında yangın çıkardığını söylediği ve telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını aldığını anlatan Özlem T.'nin ihbar ettiği belirlendi.

Antalya'da orman yakan şahsı ihbar eden kadın, gerekeni yaptığını söyledi VİDEO







"GEREKENİ YETKİLİLERE İLETTİM"

Antalya'nın Akseki ilçesi Manhayıt mevkisinde orman yangını çıkardığı iddia edilen şüpheliyi ihbar eden Özlem T, "Ali Y, Akseki ve bazı yerleri de ateşe vereceğini söyledi. Ben de gerekeni yetkili birimlere ilettim." dedi.

ŞÜPHELİYLE AYNI YÖRENİN İNSANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisinde 30 Haziran'da başlayan yangını çıkardığı öne sürülen Ali Y'yi (40), jandarmaya verdiği telefon görüşmesinin kaydıyla ihbar eden Özlem T. (40), gazetecilere, şüpheli ile aynı yörenin insanı olduğunu söyledi.

TEK BAĞI YAKIN KÖYLÜ OLMAK

Şüpheli ile bağının sadece yakın köylüsü olmaktan öte olmadığını ifade eden Özlem T., zanlı ile 2007 yılından bu yana pekmez gibi köy ürünleri alıp sattığını anlattı.

AKILLI TELEFONUNDAKİ UYGULAMAYLA SES KAYDETTİ

Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu sonraki dönemlerde öğrendiğini ileri süren Özlem T., 30 Haziran'daki yangından sonra yaptıkları bir telefon görüşmesinde şüphelinin orman yangını çıkardığını söylediğini, bu görüşmeyi de akıllı telefonundaki uygulama sayesinde kaydettiğini söyledi.

PARA KARŞILIĞI YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelinin, orman yangınına ilişkin ifadelerinin yer aldığı 17 Temmuz tarihli ses kaydını Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına verdiğini aktaran Özlem T, "Telefonda yanmış yerler için 'buraları ben yaktım, benzin döktüm yaktım. İsmini bilmediğim aracılık yapan insanlardan para alarak yaktım' beyanında bulundu. Ben de kimin yaptığını sordum. Söylemedi. Ayrıca Ali Y. Akseki ve bazı yerleri de ateşe vereceğini söyledi. Ben de gerekeni yetkili birimlere ilettim." diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRECEK

Öte yandan, ses kaydındaki ikrarları nedeniyle 30 Haziran'da Güçlüköy Mahallesi'nde çıkan yangının şüphelisi olarak tutuklanan Ali Y.'nin, 28 Temmuz'da başlayan Manavgat, Akseki Kepezbeleni Mahallesi, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlarla bağlantısının olabileceğinin değerlendirildiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YANGINLAR VE ADLİ SÜREÇ

Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda 30 Haziran'da çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 25 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangın sırasında tedbir amaçlı Akseki-Manavgat karayolu da ulaşıma kapatılmıştı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan, akabinde ise Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçeleriyle birlikte geniş bir alanda etkili olan orman yangınları da 6 Ağustos'ta kontrol altına alınabilmişti. Yangınlarda, ikisi orman işçisi 7 kişi hayatını kaybetmiş, birçok hayvan telef olurken ormanlık alanların yanındaki ev, ahır, depo, iş yeri ve tarım arazileri de zarar görmüştü.

Manavgat'ta Merkez Kavaklı Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili 30 Temmuz'da gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y., "kasten orman yakmak" suçundan tutuklanmıştı.

ÖZLEM T.'YE İTİRAF ETTİ

Akseki'de 30 Haziran'daki yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan Ali Y. de 9 Ağustos'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince aynı suçtan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Ali Y.'nin Özlem T. isimli kadınla yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı yer almıştı.

Jandarmaya telefonundaki ses kaydını verdikten sonra tanık olarak ifade veren Özlem T, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve akabinde Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleriyle geniş bir alanda etkili olan orman yangınlarının yaşandığı dönemde şüpheli ile 1 Ağustos'ta Güneykaya Mahallesi'nde buluştuklarını belirterek, ifadesinde şunları anlatmıştı:

"Ali'ye 'Murtiçi mevkisinde buluşalım' dedim. Bana 'Burası çok karışık. Polis ve jandarmalar var. Güneykaya'ya gel.' dedi. Buluştuğumuzda köyün olduğu taraf ve dağlar yanıyordu. Yangın söndürme uçakları geçiyordu. Ben 'Ne olmuş buralara?' diye sorduğumda da sarılı vaziyetteki elini göstererek 'Bunun hesabını verecekler. Burayı ben yaktım.' dedi. Bu yangında para aldığından bahsetmedi. Onunla 17 Temmuz'da yaptığımız telefon görüşmesinde Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisini para karşılığında yaktığını söylemişti."

"DÖKTÜM BENZİNİ YAKTIM"

Şüpheli Ali Y. ise uzun yıllardır arkadaş oldukları Özlem T. ile son 1 yıldır yüz yüze görüşmediklerini iddia etmişti. Savcılıktaki ses kaydı dökümünde şüphelinin "(Akseki'de 30 Haziran'da çıkan yangın) Ben yaktım, birisi bana 1000 lira para teklif etti. Bir gün sabaha doğru motorla gittim. Motordan biraz benzin çektim. Döktüm benzini yaktım. Gittim benzin döktüm. Döke döke, ateş yaka yaka gittim." ifadeleri yer almıştı.