Antalya’da orman yangını başladı Akseki ilçesinde bulunan ormanlık alan, henüz belirlenemeden bir nedenle alevlere teslim oldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Aşırı sıcaklar ağustos ayında da etkisi sürdürüyor. Yaz mevsiminin başından bu yana yurdun dört bir yanında alevler yükseldi. Büyük korkuya neden olan yangınlar, ekiplerin zorlu mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ancak sıcaklıkların devam etmesiyle yangınlar art arda yaşanmaya devam ediyor. Akseki'de dumanlar yükseliyor Bir orman yangını da Antalya'da çıktı. Yangın saat 13.45 sıralarında Akseki ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor.