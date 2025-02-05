Antalya'da otobüs şarampole yuvarlandı: 8'i çocuk 33 kişi yaralı

DHA

Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez kazanın adresi Antalya oldu.



OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole uçtu.

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

YİNE ANTALYA, YİNE YOLCU OTOBÜSÜ...

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada 10’u ağır, 28 kişi yaralandı.

Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.