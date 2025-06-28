Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Antalya’nın Serik ilçesinde Hayrettin Ö. idaresindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet K., metrelerce savrularak yere düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI MOTORSİKLETLİNİN DURUMU AĞIR
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mehmet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışma anı ve sürücünün savrulduğu saniyeler net şekilde görüldü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hayrettin Ö., ifadesi alınmak üzere Belek Polis Merkezi’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.