Antalya'da sağanak yağış etkili oldu: Yetkililer uyarılarda bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD bugün için "kuvvetli ve şiddetli yağış" uyarısı yaptığı kentlerden Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.

Türkiye, kurak bir kış sezonu geçiriyor.

Barajlar kuraklık alarmı verirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline yağış uyarısı verdi.

Antalya ise bugünlerde yağışa teslim oldu.

Etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Vatandaşlar trafikte güçlük çekti

Yağmura trafikte hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar, güç anlar yaşadı. Bazı yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu

Yetkililer, şiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.