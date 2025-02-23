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İHA

Antalya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan uyarının ardından soğuk ve rüzgarlı havanın etkisine girdi.

İki gündür etkisini sürdüren ve öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 7-8 derece bandında ölçüldüğü şehirde rüzgarında etkisiyle hissedilen sıcaklık ise 5 derece dolaylarında seyretti.

KİMİSİ BALIK TUTTU KİMİSİ YÜRÜYÜŞ YAPTI

Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen güneşi fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Yabancı turistler ise çiçek açan ağaçların altında sahil manzarasıyla birlikte fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimileri de sahilde oturarak balık tuttu.

DENİZE GİREREK ISINDILAR

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçülmesiyle Antalya’da bazı vatandaşlar ise ısınmak için denize girdi.

Rüzgarlı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girenleri gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"HAVA DURUMU FARK ETMİYOR"

Denize girenlerden İbrahim Doğan şu ifadeleri kullandı:

Kışın 3 ay boyunca her gün denize giriyorum. Hava şartlarının rüzgarlı ve yağmurlu olması benim için fark etmiyor. Sıcak veya soğuk olması fark etmiyor. Şu anda su sıcak ama dışarısı soğuk. Ayrıca sporumu yapıyorum.

Öte yandan soğuk havadan etkilenen bir kedinin de deniz kenarına inerek patilerini suya soktuğu görüldü.