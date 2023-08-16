Sokak köpekleri halk sağlığını ciddi tehlike altına sokuyor.
Bu zamana kadar yaşanan çok sayıdaki saldırı, ölümle sonuçlandı.
Ağır yaralanmalara ve trafik kazalarına da sebep olan başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.
Öyle ki, vatandaşlar güvende hissetmemelerinden kaynaklı yetkililere sık sık çağrıda bulunuyor.
Bunun tek çözümü ise sokak köpeklerinin toplatılmasından geçiyor.
70 yaşındaki prof. saldırıya uğradı
Çağrılar devam ederken Antalya'da yaşanan bir saldırı olayında emsal bir karara imza atıldı.
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan 70 yaşındaki Prof. Dr. Bülent Uluğ, 19 Mayıs 2022'de yolda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu baldırından yaralandı.
Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
3 merciye dava açtı
Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine "idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesince tazminat davası açtı.
Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.
10'ar bin lira tazminat ödemelerine karar verildi
Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin Bülent Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, mevzuat hükümlerince insan ve çevre sağlığı açısında tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda davalı idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadıkları ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.
"4 defa da kuduz aşısı oldu"
Davacı Uluğ'un avukatı Barış Vardı, müvekkilinin 5-6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.
Köpeklerden birinin müvekkilini baldırından ısırdığını belirten Vardı, "Müvekkilim ısırıldıktan sonra hemen belediye yetkililerine ulaşıyor ve hastaneye gidiyor. Hastanede gerekli tedavinin ardından 4 defa da kuduz aşısı oldu ve kuduz ölümle sonuçlanabiliyor. Müvekkilimde çocukken köpek korkusunu yenmesine rağmen tekrar köpek korkusu başladı." dedi.
Sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve valiliklerde olduğunu vurgulayan Vardı, bu nedenle sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan insanların maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğduğunu kaydetti.
"İstinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi"
Bunun için Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin taraf olduğu dava yoluna başvurduklarını anlatan Vardı, şöyle konuştu:
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan müvekkilim için açtığımız davayı bir yıl sonunda kazandık. Müvekkilim manevi tazminat alma hakkı kazandı, verilen kararda tazminat miktarı nedeniyle istinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi. Biz 2022 dönemi için 10'ar bin lira dava açtık. Bu, hayvanın ısırmanın şiddetine göre, olayın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ödemeleri gerçekleştirdi. Valilikten bir ödeme henüz yapılmadı, o da kendi içlerindeki bir mevzuattan kaynaklı. Valilik bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğunu ve ödemeyi onların yapması gerektiğini belirtiyor. Yakın zamanda onunla ilgili de bir sonuç çıkar.