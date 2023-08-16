Antalya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam, açtığı davayı kazandı 70 yaşındaki profesör, yolda yürüdüğü sırada uğradığı köpek saldırısının ardından valiliğe ve belediyelere dava açtı. 1 yılın ardından sonuçlanan davada, kurumların 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

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ensonhaber.com

Sokak köpekleri halk sağlığını ciddi tehlike altına sokuyor.

Bu zamana kadar yaşanan çok sayıdaki saldırı, ölümle sonuçlandı.

Ağır yaralanmalara ve trafik kazalarına da sebep olan başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.

Öyle ki, vatandaşlar güvende hissetmemelerinden kaynaklı yetkililere sık sık çağrıda bulunuyor.

Bunun tek çözümü ise sokak köpeklerinin toplatılmasından geçiyor.

70 yaşındaki prof. saldırıya uğradı

Çağrılar devam ederken Antalya'da yaşanan bir saldırı olayında emsal bir karara imza atıldı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan 70 yaşındaki Prof. Dr. Bülent Uluğ, 19 Mayıs 2022'de yolda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu baldırından yaralandı.

Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

3 merciye dava açtı

Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine "idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesince tazminat davası açtı.

Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

10'ar bin lira tazminat ödemelerine karar verildi

Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin Bülent Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, mevzuat hükümlerince insan ve çevre sağlığı açısında tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda davalı idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadıkları ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

"4 defa da kuduz aşısı oldu"

Davacı Uluğ'un avukatı Barış Vardı, müvekkilinin 5-6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerden birinin müvekkilini baldırından ısırdığını belirten Vardı, "Müvekkilim ısırıldıktan sonra hemen belediye yetkililerine ulaşıyor ve hastaneye gidiyor. Hastanede gerekli tedavinin ardından 4 defa da kuduz aşısı oldu ve kuduz ölümle sonuçlanabiliyor. Müvekkilimde çocukken köpek korkusunu yenmesine rağmen tekrar köpek korkusu başladı." dedi.

Sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve valiliklerde olduğunu vurgulayan Vardı, bu nedenle sahipsiz köpeklerinin saldırısına uğrayan insanların maddi ve manevi tazminat açma hakkı doğduğunu kaydetti.

"İstinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi"

Bunun için Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin taraf olduğu dava yoluna başvurduklarını anlatan Vardı, şöyle konuştu: