Antalya'da su basan alanlarda temizlik ve tahliye çalışmalarına başlandı

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak, perşembe akşamı başlayıp dün de etkisini artırdı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su bastı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi ekipleri, su basan apartman ve villa bahçesi, ara yollarda ve tarım alanlarında tahliye çalışmalarına başladı.

TARIM VE SERA ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Belek, Kadriye, Boğazkent mahallelerindeki site ve apartman bahçelerine dolan suyun boşaltılması için bina sakinleri ve belediye ekipleri tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Acısu Deresi'nin taşması sonucu Belek ve Boğazkent mahallerindeki sahil ile tarım alanları arasındaki boş arazi su altında kalırken Karadayı, Kürüş, Belek ve Yanköy mahallerinde ise bazı sera ve tarım alanları yağıştan zarar gördü.

Ayrıca, bölgede serada muz yetiştiren ve açık alanda patlıcan, biber, domates ve salatalık üreticiler yağıştan olumsuz etkilendi.

ARAÇ PLAKALARI SERGİLENDİ

Cadde ve sokaklara dolan sudan dolayı yolda geçmekte zorluk çeken bazı sürücülerin araç plakaları kayboldu.

Düşen plakaları bulanlar, apartmanların bahçe duvarına astı.

Zabıta ekipleri de müdürlük binasında topladığı plakaların sahipleri tarafından alınması yönünde çağrı yaptı.

MAHSUR KALAN KEDİ TELEFON IŞIĞIYLA BULUNDU

İlçedeki yağışlar sokak hayvanlarının yaşamını da olumsuz etkiledi.

Belek Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine dolan sudan korunmak isteyen sokak kedisi, balkon altındaki boşlukta mahsur kaldı.

Kedinin sesini duyanların ihbarı üzerine apartmana itfaiye ekibi geldi ve ekipler, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su dolan bahçede balkon altında sığınan kediyi telefon ışığı kullanarak buldu.

Kurtarılan kedi, kuru alana bırakıldıktan sonra uzaklaştı.

Apartman sakini Emre Pekkan, "Mahallemizde yaşayan sokak kedisini elimizden geldiği kadar besliyoruz. Binanın önünden geçerken sesini duydum. İtfaiyeye haber verdim ve onlar da gelip kurtardı" ifadesinde bulundu.

230 İHBAR ALINDI

Serik İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin yağışın sürmesi nedeniyle hasar tespit çalışmasına yarın başlayacağı kaydedildi.

Serik Belediyesi ekipleri dün yağış nedeniyle 230 ihbara yönelik su basan yerlerin tahliyesi ile kurtarma çalışması yaptı.

Belediye tarafından evinin su basması mağdur olan 6 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.