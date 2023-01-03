Antalya'da taksicilere İngilizce eğitimi verilmeye başlandı

Antalya'da milli eğitim müdürlüğünün yetişkinlere yönelik "Şehir Okulu" projesinin ilk mezunları, turizm hareketliliğinin yoğunlaştığı Kundu Turizm Bölgesi'nde görev yapan taksiciler oldu.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, taksicilere yönelik örnek bir proje başlatıldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla "Şehir Okulu" adı verilen projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapan taksicilere yönelik "Yabancı dil bilmeyen taksici kalmasın" sloganıyla İngilizce kursu açıldı.

Müşteri beklerken İngilizce öğrenmeye başladılar

Çok sayıda 5 yıldızlı otele ev sahipliği yapan Kundu'daki bir taksi durağında oluşturulan sınıfta taksiciler, müşteri beklerken İngilizce eğitimi aldı.

Halk eğitim merkezinden gelen usta öğreticinin 120 saat İngilizce eğitimi verdiği 21 taksici, sertifika almaya hak kazandı.

Taksiciler sertifikalarını, Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın elinden aldı.

Çalışkan, kente gelen turistlerin ilk iletişim kurduğu kişilerin genellikle taksiciler olduğunu söyledi.

Antalya'da durak taksicilere dil kursu oldu

"2023'te 1000 taksiciye yabancı dil eğitimi vermeyi hedefliyoruz"

Bu anlamda taksicilerin turistlerle iyi iletişim kurmasının önemine dikkati çeken Çalışkan, "Bu amaçla taksi durağı içerisinde eğitimlere başladık. 2023'te 1000 taksiciye yabancı dil eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Taksiciler artık beden dili ile değil İngilizce konuşacak." dedi.

Çalışkan, "Şehir Okulu" projesi kapsamında sağlık çalışanlarına halk oyunları, 20'ye yakın sitede dikiş-nakış, çocuk bakımı ve kıraathanelerde bağlama ve ebru kursları verdiklerini kaydetti.

"İngilizcenin yanında Rusça, Arapça ve Almanca kurslarına da başlayacağız"

Oda Başkanı Alkan da eğitim sürecinin başarılı geçtiğini dile getirdi.

Turizme hizmet eden bütün taksicilere bu eğitimi vermek istediklerini aktaran Alkan, "İngilizcenin yanında Rusça, Arapça ve Almanca kurslarına da başlayacağız. Ülkemize gelen turiste, taksicinin İngilizce olarak hal hatır sormasını, Antalya'yı anlatmasını istiyoruz. Turistle güzel bir iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Taksicilerin bu anlamda da turizme hizmet etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Turistlerle temel seviyede sohbet edebilmeleri için dersler işledik"

Taksicilere ders veren Esra Aşir de kursiyerlerin derslere ilgisinin çok iyi olduğunu ifade etti.

Sırası geldiği için sınıftan ayrılmak zorunda kalan taksicilere dersi tekrar anlattıklarını vurgulayan Aşir, "Dersler çok verimli oldu. Özellikle Antalya'yı anlatmaları ve turistlerle temel seviyede sohbet edebilmeleri için dersler işledik. Taksicilere sıklıkla kullanacakları 'Nereye gitmek istiyorsunuz', 'Şu kadar kilometre uzaklıkta' gibi cümleleri öğrettik." ifadelerini kullandı.

"71 yaşında İngilizce öğrenmek nasip oldu"

Antalya'da 22 yıldır taksicilik yapan 71 yaşındaki Ali Şan, eğitimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.

Önceden turistlerle vücut diliyle konuşmaya çalıştıklarını anlatan Şan, "71 yaşında İngilizce öğrenmek nasip oldu. Turistlerle artık ne iş yaptıkları, Antalya ve Türkiye ile ilgili kısa sohbetler yapıyoruz." dedi.

"Artık birebir iletişim kuracağız"

Hasan Korkmaz da İngilizcenin yanında Rusçayı da öğrenmek istediklerini kaydetti.

Yabancı dil bilmeden taksicilik yapmanın Antalya'da zor olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Turist bazen bir eczaneyi ya da bir alışveriş merkezini soruyor. Genç arkadaşlarımız çeviri programlarıyla konuşmaya çalışıyordu. Artık birebir iletişim kuracağız." diye konuştu.