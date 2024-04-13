Antalya'da teleferik kazası: 184 kişi, 500 personel ile 23 saatte kurtarıldı Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle 24 kabinde mahsur kalanların tamamı kurtarılırken, yaklaşık 500 personel, 184 kişiyi sağ salim kurtarabilmek için adeta zamanla yarıştı.

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AA & Ensonhaber

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferikte, direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri aralıksız çalıştı

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti.

500 personel, 23 saatlik çabayla mahsur kalan 184 kişiyi kurtardı

7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek dron ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmalarını sonlandıracak.

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.