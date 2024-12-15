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İHA

Türkiye’nin birçok noktasında kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Antalya’da aralık ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Hava sıcaklığının 14 derece dolaylarında olduğu Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

SAHİLE AKIN ETTİLER

Kapalı havaya ve zaman zaman atıştıran yağmura aldırış etmeyen kent sakinleri ve yabancı turistler Antalya’nın simgesi olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Pazar gününü değerlendirmek isteyen kimi vatandaşlar sahilde arkadaşları ve aileleri ile birlikte otururken, kimileri ise balık tutmayı ve spor yapmayı tercih etti.

YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Yer yer atıştıran yağmura aldırış etmeyen ve keyiflerini bozmak istemeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri şemsiler ile sahilde oturmayı sürdürdü.

"CENNETTE YAŞIYOR GİBİYİZ"

Sahilde oltası ile balık tutan vatandaşlardan Abdulkadir Ceylani, kış aylarında Antalya’nın birçok kente göre daha avantajlı olduğunu belirterek, "Hafta sonu hava yağmurlu da olsa eşimle beraber bir deniz keyfi yapalım dedik. Oltalarımızı da getirdi. Nasip, bir şey çıkar mı diye bakacağız. Eşini, dostunu alanlar sahilde zaman geçiriyorlar. Türkiye’nin birçok yerine göre kıyaslarsak cennette yaşıyor gibiyiz" dedi.