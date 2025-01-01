Antalya'da yaşam parkının yeni maskotu 'Fıstık'

AA

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi.

Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.

ÖZEL ALANLAR YAPILDI

Sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu.

İLGİ ODAĞI OLDU

Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi.

ZİYARETÇİLER UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRİYOR

Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.

Maymunun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin çevresinde uzun süre vakit geçiriyor.