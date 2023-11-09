Antalya’da yaz bitmiyor! Ara tatil için yüzde 20 artış var Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan Antalya'da şimdilerde 9 günlük ara tatil heyecanı yaşanıyor. Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte yerli turist, kişi başı geceliği 2 bin ile 5 bin lira arası tatil yapabilecek.

DHA

Türkiye, hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktı.

Yoğun talebin olduğu illerin başında hiç şüphesiz Antalya yer aldı.

2019 yılında tüm zamanların turizm rekorunu kıran kente, bu yıl 16 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

Yerli tatilciler 'can simidi' oldu

Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan gelen tatilcilerin çoğunlukta olduğu kentte iç pazarda büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Kasım sonu, aralık ayı ortalarına kadar uzayacak sezonda ara tatil ve sömestr tatilini de fırsat bilen 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, butik oteller gözünü iç pazara çevirdi.

16 milyon turistin yüzde 20-25'inin yerli turistin oluşturduğunu anlatan turizmciler, yerli tatilciyi 'can simidi' olarak nitelendirdi.

Yaz bitmiyor

Kentte hava sıcaklığı da yaz günlerini aratmayacak seviyede mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

Tatil planı yapanların en çok dikkat ettiği konuların başında gelen güneşli gün ve deniz suyu sıcaklığı ile ilgili Antalya, gündüz güneşli, akşamları ise serin havayı yaşıyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25-26 derece olması öngörülüyor.

9 günlük tatil maratonu başlıyor

Ara tatil resmi olarak 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ancak 10 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonları da dahil edilince okullar 9 gün tatil olacak.

"Geçen seneye göre bu yıl yüzde 15-20'lik artış var"

2023-2024 yılı ara tatilinde turizm sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan sektör temsilcisi Hakan Saatçioğlu, sezonun uzadığını, turizmcilerin bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Ekim ayından itibaren iç pazarın Antalya'daki tesisler için en düşük sezon olduğunu kaydeden Saatçioğlu, “Geçen sene de ara tatilde az miktarda iç pazarda hareketlenme oldu. Geçen seneye göre bu yıl yüzde 15-20'lik artış var. Ancak bu artışı gözümüzde çok büyütmememiz lazım. Çünkü bu aylar sezonun zaten en düşük dönemidir." dedi.

"5 bin liraya kadar kişi başı ücret ödeniyor"

Saatçioğlu, otellerde 20-30 odası dolu olanın ara tatille birlikte 40 odaya kadar çıkacağını kaydetti.

Otellerin giderinin arttığını ve geceleme ücretlerinde artış yaşandığını kaydeden Saatçioğlu, “Erken rezervasyon dönemlerini iyi değerlendirmek lazım. Yüzde 25-30 oranları herkes için çok iyi oranlar. Net bir rakam söylemek çok zor ancak en düşük 2 bin liradan 5 bin liraya kadar kişi başı ücret ödeniyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)