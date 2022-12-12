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Antalya'dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı

Antalya'dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı

Sele teslim olan Kumluca ve Finike ilçesinden anlık olarak gelişmeleri aktaran TRT Haber muhabiri Özlem Pirim, gözyaşlarını tutamadı.