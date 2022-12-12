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    Antalya'dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı

    Sele teslim olan Kumluca ve Finike ilçesinden anlık olarak gelişmeleri aktaran TRT Haber muhabiri Özlem Pirim, gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 14:01
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    Antalya'dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı

    Antalya, sele teslim oldu...

    Finike ve Kumluca ilçesi, sağanak yağışın ardından adeta göle döndü.

    Yağış kentte hayatı durma noktasına getirirken köprüler yıkıldı, araçlar suların üzerinde kaldı, seralar zarar gördü.

    Bölgede iş makinelerinin de çalışamadığını belirtilirken, bazı vatandaşlar evlerde mahsur kaldı.

    Muhabir Antalya'yı anlatırken ağladı

    Bölgeden sıcak gelişmeleri aktaran TRT Haber muhabiri Özlem Pirim o anları anlatırken duygularını gizleyemedi.

    Muhabir canlı yayın esnasında ağlamaya başladı.

    İşte o anlar...

    Antalya'dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı ViDEO

    Antalya dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı #1

    Antalya dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı #2

    Antalya dan sıcak gelişmeleri bildiren Özlem Pirim ağladı #3


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