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    Antalya'ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi

    Alman, Rus ve İngiliz turistlerin başı çektiği verilerde, 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında 77 bin 819 uçakla 12 milyon 734 bin 912 turist dış hatlar terminaline iniş yaptı.
    • 26.12.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 18:28
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    Antalya'ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi

    Yıl boyunca yurdun sahil kesimlerinde yaşanan turist yoğunluğu devam ediyor.

    Hareketliliğin yaşandığı illerden biri de Antalya oldu.

    Yerli ve yabancı turistin gözde tatil adreslerinden biri olan kent, kış turizmiyle de ön plana çıkıyor.

    12 milyon 734 bin 912 turisti ağırladı

    Yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi olan bölgede, sadece Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden 13 milyona yakın turist geldi.

    İHA'nın aktarımına göre; terminale, 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında 77 bin 819 uçakla 12 milyon 734 bin 912 turist geldi.

    Antalya'ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi VİDEO

    Antalya ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi #1

    Almanlar zirvede

    Ülkelere göre dağılımda, Almanya 3 milyon 341 bin 327 turist ile birinci sırada yer alırken, Almanya’yı 2 milyon 782 bin 958 ile Rusya, 1 milyon 246 bin 648’le de İngiltere takip etti.

    İlk üç sırayı ise 753 bin 565 turistle Polonya, 348 bin 134’le Kazakistan, 323 bin 951 ile İsviçre ve diğer ülkeler takip etti.

    Antalya ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi #2

    Dakikada 2 Alman turist geliyor

    1-25 Aralık tarihleri arasında ise dış hatlar terminaline bin 558 uçakla 201 bin 977 turist geldi.

    61 bin 250 turistle yine Almanya’nın başı çektiği verilerde, Almanları 48 bin 777 turistle Rusya, 23 bin 515’le de İngiltere takip etti.

    Turist sayısının yüzde 30'unu oluşturdular

    Aralık ayının 25 gününde 2 bin 450 turist ortalaması gerçekleştiren Alman turistler, bu ay toplam gelen turist sayısının yüzde 30’unu oluşturdu.

    Antalya ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi #3

    Antalya ya aralık ayında 61 bin 250 Alman turist geldi #4


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