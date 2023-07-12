Antalya'ya aşırı sıcak hava dalgası geliyor! Sahiller doldu taştı Yerli ve yabancı turistin akın ettiği kentte hava sıcaklığı 37 dereceye çıktı. Bölgedeki vatandaşların çareyi denize girmekte bulmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

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DHA

Türkiye sıcaklıklarla mücadele etmeye başladı.

Yurdun pek çok noktasında aşırı sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kimileri evden çıkmamayı tercih ederken kimileri ise kendisini serin sulara bırakıyor.

Hava sıcaklığı 37 derece

Turizmin başkenti Antalya'da termometreler 37 dereceyi gördü.

Kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle nemin yüzde 4'e düştüğü kentte, sıcak hava bunalttı.

Sıcaklıklar giderek aratıyor

Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip, yüzerek vakit geçirdi.

Temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan kentte, sıcaklığın yarın da artması bekleniyor.

Son olarak 2000 yılı Temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşılan kentte, sıcaklığın cuma ve cumartesi günleri de 44 dereceye çıkması öngörülüyor.