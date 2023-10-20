Antonio Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli Refah Sınır Kapısı'na gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi.

ensonhaber.com

İsrail'in, Filistin halkına yönelik insanlık dışı politikaları devam ediyor.

Orantısız güç kullanan İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde açık bir katliama başladı.

Gazze'nin Mısır'dan dünyaya açılan tek noktası olan Refah Sınır Kapısı, günlerdir İsrail tarafından bombalanıyor.

Abluka altına alınan Gazze'ye buradan yardım malzemeleri sokulmasına müsaade edilmezken, bugün sınır kapısına giden BM Genel Sekreteri Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" ifadelerini kullandı.

"Kamyonların bölgeye girmesine ihtiyaç var"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı konuşmada yardım kamyonlarının mümkün olduğu kadar çabuk Gazze'ye taşınması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi.

Kilise saldırısını kınadılar

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise İsrail'in kiliseye saldırısı için "Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz." mesajı verildi.