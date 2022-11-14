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AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?

AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?

AÖF ve AUZEF öğrencileri 2022 -2023 eğitim ve öğretim döneminde vize sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte AÖF - AUZEF sınav takvimi...