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    AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?

    AÖF ve AUZEF öğrencileri 2022 -2023 eğitim ve öğretim döneminde vize sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte AÖF - AUZEF sınav takvimi...
    • 14.11.2022 - 17:50
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    AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?

    Açıköğretim fakülteleri öğrencileri, kasım ayına girerken sınav takvimlerini merak etmeye başladı.

    AÖF ve AUZEF akademik takvimine göre 2022 - 2023 sınav süreçleri başladı.

    Binlerce açıköğretim öğrencisi yeni akademik yılın bahar ve güz dönemi sınav tarihlerini araştırıyor. İşte 2022 - 2023 AÖF ve AUZEF sınav takvimi...

    Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Tarihleri

    AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman? #1

    Güz dönemi ara sınav: 10 - 11 Aralık 2022

    Güz dönemi final sınav: 21 - 22 Ocak 2023

    Bahar dönemi vize sınav: 15 - 16 Nisan 2023

    Bahar dönemi final sınav: 27 - 28 Mayıs 2023

    Yaz Okulu: 19 Ağustos

    İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri

    AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman? #2

    Ara Dönem (Vize) Sınavları: 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 04 Şubat - 05 Şubat 2023

    AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman? #3


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