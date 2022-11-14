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- AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?
AÖF - AUZEF sınav takvimi! Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?
AÖF ve AUZEF öğrencileri 2022 -2023 eğitim ve öğretim döneminde vize sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte AÖF - AUZEF sınav takvimi...
- 14.11.2022 - 17:50
Açıköğretim fakülteleri öğrencileri, kasım ayına girerken sınav takvimlerini merak etmeye başladı.
AÖF ve AUZEF akademik takvimine göre 2022 - 2023 sınav süreçleri başladı.
Binlerce açıköğretim öğrencisi yeni akademik yılın bahar ve güz dönemi sınav tarihlerini araştırıyor. İşte 2022 - 2023 AÖF ve AUZEF sınav takvimi...
Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Tarihleri
Güz dönemi ara sınav: 10 - 11 Aralık 2022
Güz dönemi final sınav: 21 - 22 Ocak 2023
Bahar dönemi vize sınav: 15 - 16 Nisan 2023
Bahar dönemi final sınav: 27 - 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu: 19 Ağustos
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri
Ara Dönem (Vize) Sınavları: 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 04 Şubat - 05 Şubat 2023