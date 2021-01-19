AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL kayıt yenileme ne zaman 2021? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler 2. dönem öncesinde AÖL kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, açık liseler ile ilgili bir duyuru paylaştı.

Örgün öğretime ulaşamayan ya da örgün öğretim görmek istemeyen, bu sebeple de eğitime açık öğretim programı üzerinden devam eden milyonlarca öğrenci kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak 2021'de sona ermesi beklenen Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve yeni kayıt süreci erteledi.

İkinci dönem kayıtlarına dair gelen resmi açıklama ile birlikte, AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL ikinci dönem sınav tarihleri ne zaman? gibi sorular da gündeme geldi.

MEB yayımladığı duyuruda 5-6 Aralık tarihinde yapılması planlanan ve ertelenen sınavların ne zaman yapılacağını duyurdu.

AÖL İKİNCİ DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacağı iddiası ortaya atılmıştı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Henüz tarihler belli olmadı.

İkinci dönem kayıtlarından önce ertelenen ilk dönem sınavları 25 Şubat tarihinde yapılacak. Sınavlar online olarak düzenlenecek.

Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girebilecekler. 1.dönem sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. dönem sınavları için kayıt işlemleri başlatılacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu.

Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini açıklayan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."