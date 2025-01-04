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Apple Siri'nin gizliliği ihlal davasında uzlaşmaya gitti: 95 milyon dolar ödeyecek

Apple Siri'nin gizliliği ihlal davasında uzlaşmaya gitti: 95 milyon dolar ödeyecek ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.