Apple'ın açığını bulan Hüseyin'e ikinci ödül teklifi

Ünlülerin fotoğraflarına erişebildiğini öne süren ve ilk ödülü az bulduğu için reddeden Hüseyin Çoban, ikinci kez önemli miktarda para teklif edildiğini söyledi.

Aydın Didim'de yaşayan 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloud'da (bulut denilen depolama alanı) hesaplarına girerek tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştığını açıklamıştı.

Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçtiğini belirten Çoban, kendisine teklif edilen binlerce dolar ödülü az bularak kabul etmediğini açıklamıştı.

Genç çocuk aylar sonra Apple'dan kendisine dönüş yapıldığını söyledi.

YÜKSEK MİKTARDA ÖDÜL ALACAK

Çoban, Apple'dan "Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz, ödüllendirileceksiniz." şeklinde mesaj aldığını belirtti.

Çoban, "Aylar sonra yeni bir teklif geldi ve bu teklifi kabul ettim.” dedi.