Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Kasım ayında yapılacak olan ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği gündeme geldi. Peki ara tatil ne zaman başlıyor? İşte ara tatil hakkında merak edilenler..

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatilin ne zaman başlayacağı araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler ve veliler yılın ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

Tatil planı yapmak isteyenler Kasım ara tatili ne zaman başlaycak ve Kasım ara tatili kaç gün sürecek sorularına yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki ara tatil ne zaman başlayacak ve kaş gün sürecek? İşte cevabı..

Ara tatil ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Kasım ayında başlayacak olan ara tatil 14 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. 11 Kasım Cuma günü kapanacak okullar 21 Kasım Cumartesi günü yeniden açılacak.

11 Kasım 2022 tarihinde kapanacak okullar 21 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Yani Kasım ara tatili hafta sonu tatilleri ile beraber toplam 9 gün sürecek.