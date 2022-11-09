Araba alacaklara müjde! ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? ÖTV'de indirim hazırlığı!

ÖTV indirimi otomobil almayı düşünen kişilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. ÖTV indirimi geliyor mu? Ne zaman gelecek? Sıfır otomobil alacaklar dikkat...

Son 1 yılda otomobil fiyatları hızla arttı. 400 bin TL'nin altında otomobil bulunmuyor.

Ayrıca piyasadaki tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi ile matrahlarda güncelleme beklentisi oluşmuştu.

AK Parti’nin bu konuda yeni bir adım atacağı, EYT düzenlemesi ile aynı torbada otomobil dahil, bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldığı öğrenildi.

Kur krizi sonrasında fiyatları katlanan sıfır araçlar için de dolaylı ÖTV indiriminin de pakette yer alabileceği belirtiliyor.

Peki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'de son durum ne? ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? İşte yapılan açıklamalar...

ÖTV indirimi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kendisine sorulan "ÖYV'yle ilgili yetkinizi kullanacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"A'dan Z'ye her şeyi o zaman konuşacağız. Şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Şunu söyleyeyim, bir elektrikli araç var önümüzde. Bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022 Temmuz ayında zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz."





OSD Başkanı Eroldu'dan ÖTV açıklaması

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu ise ÖTV ile ilgili "Böyle bir değişikliğin de olacağını ben beklemiyorum ama tabii sonuçta bu söylentiler, bu konuşmalar da iç piyasaya zarar veriyor bir yerde. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor.

Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu. Şimdi tabii ihraç pazarlarındaki bu talep daralması riskine karşılık bizim muhakkak otomotiv sanayini korumak anlamında, otomotiv sanayinin yarattığı istihdam, otomotiv sanayinin yarattığı ihracat, katma değeri korumak anlamında yukarıdaki maddelerle iç piyasanın desteklenmesi bizce son derece önemli bir yer teşkil ediyor." açıklamasını yaptı.

TESK Başkanı Palandöken'den ÖTV indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti. Bendevi Palandöken açıklamasında, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." sözlerine yer verdi.