Araç sahipleri bu habere sevinecek: LPG'ye indirim geldi

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

BENZİN VE ZAM ÖTV ZAMMINA UĞRAMIŞTI

Yüzde 6'lık ÖTV zammı sonrası benzine 1 lira 25 kuruş, motorin ise 96 kuruşluk zam almıştı.

Zam sonrası 1 litre benzin 45 TL'yi aşarken, motorin ise 47 TL bandına yaklaşmıştı.

LPG'YE İNDİRİM GELDİ

Ancak bu kez sevindiren haber geldi. Benzin ve motorinin aksine LPG​ fiyatında indirime gidildi.

49 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

Dün gece yarısı itibarıyla LPG fiyatı 49 kuruş indirim aldı.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.28 TL

Motorin: 44.75 TL

LPG: 25.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45,68 TL

Motorin: 45,30 TL

LPG: 25.52 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,13 TL

Motorin: 45,79 TL

LPG: 25.80 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.