Araç sahipleri için son gün! MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır? Kredi kartıyla ödeme ekranı...

Araç sahipleri için son gün! MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır? Kredi kartıyla ödeme ekranı...

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün. Araç sahipleri nasıl ve nereden ödeme yapılır, kredi kartıyla ödenir mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ödeme ekranı ve detaylar..

Araç sahibi olan herkesi yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl iki taksitte ödeniyor.

2022 yılı ilk taksit ödemesi 31 Ocak Pazartesi günü son bulacak.

Araç yaşına ve motor hacmine göre değişen tutarlar, her vatandaş için farklılık gösterebiliyor. Bu noktada ödeme yapacak olanlar nasıl ve nereden tamamlayacağını araştırıyor.

2022 MTV ilk taksit ne kadar, nereden ödenir, MTV kredi kartıyla ödenir mi gibi sorular araç sahiplerinini araştırdıkları arasında.

Peki MTV nasıl ve nereden ödenir? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte konunun ayrıntıları...

2022 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?

Resmi Gazetede yer alan kararla bu yıl MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendiği için 2021'de değeri 56 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyenler bu yıl değeri 70 bin 600 Türk Lira'sını aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 Türk Lirası vergi ödeyecek.

MTV ÖDEMESİ KREDİ KARTIYLA NASIL YAPILIR?

2022 MTV ödemeleri kredi kartıyla yapılabilir. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen vatandaşlar gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartını girerek işlem gerçekleştirebilir.

Öte yandan nlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak da ödeme yapılabileceği gibi, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak da ödeme yapılabilmektedir.

Bir diğer ödeme yöntemi de işlemi e-Devlet üzerinden yapmaktır.

MTV GEÇ ÖDEME CEZASI 2022

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir.

MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır.

Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.

MTV ÖDENMEZSE ARAÇ BAĞLANIR MI?

MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanır. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir.

Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir.

Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir. Vergi borcu olan kişi gecikme faizi ile beraber borcunu kapatırsa haciz işlemi durdurulur.