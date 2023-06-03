Araç sahiplerine müjde! LPG'ye indirim geldi LPG'nin litre fiyatında gece yarısı gelen 80 kuruşluk indirimin ardından LPG fiyatları 10 TL'nin altına geriledi.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Bu yansımalar da kimi zaman araç sürücülerinin yüzünü güldürürken kimi zaman ise üzüyor.

10 TL'nin altına düştü

Sektör kaynaklarından gelen bilgi ise bu kez yüzleri güldürdü.

LPG'nin litre fiyatına, gece yarısı 80 kuruşluk bir indirim geldi.

İndirimin ardından LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde 10 TL’nin altına geriledi.