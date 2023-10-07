Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geldi Motorinde 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.

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Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gözlenen belirgin dalgalanmalar sürüyor.

Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının dalgalanmasıyla birlikte araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını izlemeye devam ediyor.

Hafta içinde benzinin litresine yapılan peş peşe indirimlerin ardından motorinde de sevindirici haber geldi.



Motorine indirim pompaya yansıdı

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.