Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi...
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sektöründe dalgalanmalar devam ediyor...

Rusya-Ukrayna savaşının bir etkisi de sektörde benzin ve fiyatlarında görülüyor.

Motorine zam

Edinilen son bilgiye göre, gece yarısından itibaren motorinin fiyatına geldi.

Motorinin fiyatı 1 lira 36 kuruş arttı.

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyesine yükseldi.

Güncel fiyatlar

Motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruş İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi...