Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi... Akaryakıt sektöründeki iniş çıkışlar devam ederken bu kez zam motorine geldi. Motorinin fiyatı 1 lira 36 kuruş arttı.

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Akaryakıt sektöründe dalgalanmalar devam ediyor...

Rusya-Ukrayna savaşının bir etkisi de sektörde benzin ve motorin fiyatlarında görülüyor.

Motorine zam

Edinilen son bilgiye göre, gece yarısından itibaren motorinin fiyatına zam geldi.

Motorinin fiyatı 1 lira 36 kuruş arttı.

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyesine yükseldi.

Güncel fiyatlar

Motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruş İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.