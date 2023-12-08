Araç sahiplerini sevindirecek gelişme: Benzine 1 lira 62 kuruşluk indirim geliyor Motorinde yaşanan indirimlerin ardından bu kez de benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.

ensonhaber.com

Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına düşmesi akaryakıt piyasasını hareketlendirdi.

Bu kapsamda petrol fiyatında yaşanan düşüş pompaya yansımaya başladı.

Geçtiğimiz gün motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk indirim olmuştu.

Bu gelişme sonrası bu kez de 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

Bir indirim de benzine geldi: 1 lira 62 kuruşluk müjde

Motorinde yüzleri güldüren indirim sonrası bu kez de benzinden müjde geldi.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.

Benzine gelen 1 lira 62 kuruşluk indirimden önce litresi İstanbul'da ortalama 34,58 liradan satılıyordu.

Bir depoda yaklaşık 97 lira tasarruf edilecek

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 32,98 TL’ye gerileyecek.

Öte yandan yapılacak olan indirimin ardından vatandaşlar bir depo benzin alımında yaklaşık 97 lira 20 kuruş az ödeme yapacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.