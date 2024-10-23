Araç sahiplerini üzen haber: Benzin ve motorine zam geliyor

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor.

LİTREDE 1 LİRALIK ZAM

Yapılan değişiklikle birlikte benzin ve motorine 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL zam bekleniyor.

LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

ÜÇ GÜN ÖNCE İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan üç gün önce salı gecesi benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim yapılmıştı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

BENZİN

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 43,86 TL, Ankara’da 44,26 TL ve İzmir’de 44,72 TL seviyelerine ulaşacak.

MOTORİN

Motorin fiyatlarının ise İstanbul’da 42,91 TL, Ankara’da 43,44 TL ve İzmir’de 43,95 TL olacağı öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor