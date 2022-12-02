Araç sahiplerini üzen haber! Mazota zam mı geliyor? 2 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahiplerini üzen haber! Mazota zam mı geliyor? 2 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken araç sahiplerini üzen haber geldi. Motorine zam mı geliyor? 2 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.

Son olarak 30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara motorin için üzen haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

Motorine zam mı geliyor?

3 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,16 TL zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul 2 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,45 TL

Benzin litre fiyatı 20,17 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 2 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,58 TL

Benzin litre fiyatı 20,33 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 2 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,64 TL

Benzin litre fiyatı 20,34 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL