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Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler
Batman’da hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 03.05.2020 - 14:50
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.
4 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.