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    Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

    Batman’da hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.05.2020 - 14:50
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    Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

    Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.

    4 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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