Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

Batman’da hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.

4 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.