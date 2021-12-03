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    Aralık 2021 kira artış oranları belli oldu

    Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından kirası 1000 TL olan vatandaşın zamla birlikte ödeyeceği tutar 1.177,1 TL olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 10:27
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    Aralık 2021 kira artış oranları belli oldu

    Milyonların merakla beklediği oran bugün açıklandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayınladı.

    YILLIK ENFLASYON ORANI 21,31 OLDU

    Buna göre; kasım ayında aylık enflasyon yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu.

    Şimdi ise kira artış oranının ne kadar olduğu merak ediliyor.

    Kira artış oranları her ay açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oluyor.

    Aralık 2021 kira artış oranları belli oldu #1

    ARALIK AYI KİRA ORANI

    Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 177,1 TL lira olarak hesaplandı.

    Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.177,1 TL lira olarak gerçekleşecek.

    Aralık 2021 kira artış oranları belli oldu #2

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