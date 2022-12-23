Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 yıllık enflasyon oranı ne kadar?

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 yıllık enflasyon oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklamasının sonrasında "Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar?" sorusu merak ediliyor.

Aralık ayı enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli ve memur tarafından ilgiyle takip edilen Aralık ayı enflasyon verileri hakkında "Ne zaman açıklanacak?" sorusu sorgulanıyor. TÜİK tarafından ilan edilecek olan enflasyon verilerinin sonrasında Aralık ayı enflasyon oranı belli olmuş olacak.

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

6 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur zamları da belirlenmiş olacak. 2022 Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması beklenmekte.

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda %2,88 senelik olarak %84,39 olarak gerçekleşmişti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 senesi Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki senenin Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak meydana gelmiş oldu.

Sene sonu enflasyon tahmini ne kadar?

Söz konusu veriler merakla beklenirken, artış hakkında detaylar da merak ediliyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'nde sene sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'e gerilemiş oldu. Bu tahminin doğrulanması halinde 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %17.17 olarak gerçekleşecek.