Arap Birliği'nden Gazze'ye yardım eleştirisi

AA & Ensonhaber

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariyye" kanalında yayımlanan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, beraberindeki heyetle Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında basın toplantısı düzenledi. Zeki, Gazze'ye insani yardımların giriş sürecinin "ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez" olduğunu belirterek, uluslararası toplumu bu konuda İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

"250 BİN İNSANIN BARINACAK YERE İHTİYACI VAR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek gerekli insani yardımların Gazze'ye girmesini geciktirdiğini açıkladı. Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, "Evini kaybeden yaklaşık 250 bin kişi için konteyner ev ve çadır ihtiyacı olduğu gibi, Gazze halkı yeniden inşa için acilen inşaat malzemelerine ve enkaz kaldırma ekipmanlarına da ihtiyaç duyuyor." şeklinde konuştu.

ESİR TAKASI KRİZİ

Hamas, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasını, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya aldığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu adımın arabulucu ülkelere, İsrail’i ateşkes maddelerine uymaya zorlamak için baskı yapma imkânı verdiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılmaması durumunda "ateşkesin sona ereceğini ve şiddetli saldırılara başlanacağını" belirterek orduya Gazze'ye takviye birlik gönderme talimatı verdi. Hamas ise 13 Şubat’ta, arabulucuların İsrail'in engellerini kaldırma sözü üzerine, esir takasına devam edeceğini açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen esir takasının altıncı turunda, Hamas Gazze’deki 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakırken, karşılığında İsrail toplamda 369 Filistinli esiri serbest bırakma kararı aldı.