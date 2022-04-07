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    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın daveti üzerine bayram namazını Mekke'de kılacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 12:14
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    Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni döneme girildi.

    Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti.

    Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

    Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kılınmıştı.

    Mekke'ye davet

    Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı.

    Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

    Bayram namazı

    Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.

    Arap medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke ye gidecek iddiası #1

    Arap medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke ye gidecek iddiası #2


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