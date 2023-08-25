Aras Bulut İynemli, Atatürk dizisinin fragmanını paylaştı: Vatandaşlar tepki gösterdi Disney Plus'ta yayından kaldırılan 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli paylaştı. İynemli paylaşımına "O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk" notunu düştü.

ensonhaber.com

Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus geçtiğimiz haftalarda skandal bir karara imza atmıştı.

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus Ermeni lobilerine boyun eğdi.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı bildirildi.

Ünlüler sessiz kaldı

Siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden tepki gösterilmesine rağmen ünlü isimler skandal karara sessiz kaldı.

Seçim dönemi başta olmak üzere her fırsatta siyasete müdahil olmaya çalışan ünlü isimler Disney'in kararına hiçbir tepki göstermedi.

Başrol Aras Bulut İynemli tepki göstermedi

Bu isimlerin başında ise dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli yer aldı.

Bölüm başına 850 bin lira alan ve Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli'den uzun bir süre açıklama gelmedi.

"Elimden geleni yapacağım"

Daha sonra cılız bir açıklama yapan İynemli, "Atatürk'ün dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

Özellikle başrol oyuncusunun 'Atatürk' mevzusuna karşı tepkisiz kalmasına vatandaşlar sert tepki gösterdi.

İlk fragmanı paylaştı

Bugün ise ünlü oyuncu 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Her zaman Atatürk"

3 Kasım'da vizyoa girecek olan filmde Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İynemli, fragmanı şu notla paylaştı:

1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk.

Paylaşıma tepki geldi

Yayınlanan fragmanın ardından ise paylaşım yorum yağmuruna tutuldıu.

Vatandaşlar, İynemli'nin paylaşımına tepki gösterek 'Atatürk' konusunda neden sessiz kaldıklarını sordu.

Geri adım attılar

Disney Plus geçtiğimiz temmuz ayında tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırmış ve Atatürk dizisinin de platformları üzerinden yayınlanmayacağını açıklamıştı.

Ermeni toplulukların baskısı karşısında böyle bir karar alan Disney+, daha sonra ise dizinin FOX TV ve sinemalarda yayınlanacağını açıkladı.