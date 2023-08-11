Aras Bulut İynemli'den "Atatürk" dizisi hakkında açıklama Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı ‘Atatürk’ dizisinin Disney Plus tarafından yayınlanmasının iptal edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Disney+ platformunun "Atatürk" dizisini iptal kararı olay olmuştu. Dizinin Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından iptal edildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Bazı ünlüler sessiz kaldı

Birçok ünlüden tepki gelirken, bazı isimlerin sessizliği de tartışma yaratmıştı.

Tartışmalar yaratan karar sonrası tüm gözler dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin üzerindeydi.

"Elimden geleni yapacağım"

Bölüm başına 850 bin lira alan ve Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli'den konuya dair ilk açıklama geldi. Gazetemagazin'den Tolga Bozduman'a konuşan başarılı oyuncu, "Atatürk'ün dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Dünyanın en büyük liderleri"

"Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim." diyen ünlü oyuncu "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Dizi maliyeti: 208 milyon lira

Bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kıran Atatürk dizisi için başrol oyuncusu da olay bir ücret almıştı. 6 bölümlük yapım ön hazırlık dahil 8 milyon dolara (208 milyon lira) mal olmuştu.