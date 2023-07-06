Arda Güler'in transferinde 'Cristiano Ronaldo' detayı Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Tarihler 14 yıl önce bugünü gösterdiğinde dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da Los Galactios'a transfer olduğu ortaya çıktı.

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Türk futbolunu gururlandıran bir gelişme tüm dünyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Gözlerin çevrildiği bu transfer, hem Türkiye'de hem de dünya spor gündeminde oldukça heyecan yarattı.

Bir rüya gerçekleşti: Genç yıldızımız Arda Güler Real Madrid'de

Genç yıldızımız, kendisini 6 yıllığına Real Madridli yapacak sözleşmeyi imzalamak için İspanya'ya uçtu.

Arda'nın transferi nedeniyle yaşanan heyecanın yanı sıra bir ayrıntı dikkat çekti.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, 14 yıl önce bugün Real Madrid'e transfer oldu.

Madrid ekibiyle ulaşılması güç başarılar elde eden Ronaldo, adını İspanyol devinin tarihine altın harflerle yazdırdı.

14 yıl önce bugün bir başka dünya yıldızı transfer olmuştu

Arda Güler'in de 14 yıl sonra Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu gün Real Madrid forması giyecek olması 'yeni bir dünya yıldızı doğuyor' yorumlarına neden oldu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon euro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.