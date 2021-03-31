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    Ardahan'da 2 köye koronavirüs karantinası

    Göle ilçesinde 2 köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 09:31
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    Ardahan'da 2 köye koronavirüs karantinası

    Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları bölgesel karantina uygulamalarını artırdı.

    2 KÖYDE 10 GÜN KARANTİNA

    Ardahan'ın Göle ilçesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Okçu ve Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

    10 günlük karantina kararının ardından giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

    Ardahan da 2 köye koronavirüs karantinası #1

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