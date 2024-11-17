Ardahan'da Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü

AA

Ardahan genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu tipi ve buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Damal-Posof kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşım normale döndü.

UYARILARDA BULUNULDU

Ekipler, yüksek noktalarda yer yer buzlanmanın ulaşımı aksattığı için sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Dün ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda da karla mücadele çalışması başladı.