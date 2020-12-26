Buz üstünde balık yerken görüntülenen su samuru, nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.

Ardahan’da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri’nde buz üstünde balık yerken görüntülendi.

Gezintiye çıkan bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

BUZ ÜSTÜNDE BALIK KEYFİ

Su Samuru uzun bir süre balık yedikten sonra onu izleyenlerin tepkisini almasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı.

Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan Su Samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.

Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi VİDEO

NESİLLERİ TÜKENİYOR

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür.

Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur.

Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12- 18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.





















































