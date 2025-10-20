Areda Survey araştırdı: Şimdiye kadar depremzedelere kaç konut teslim edilmiştir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaket yaşadı.

Güçlü devlet refleksiyle anında harekete geçen tüm kurumlar, yaraları sarmaya devam ediyor.

Enkaz altındaki canları kurtarma telaşının hemen ardından başlayan konut seferberliği, bugün son aşamasında.

Tek tek çadır kentlerden kurtarılan depremzedeler, yeni konutlarına kavuşuyor.

300 BİNDEN FAZLA KONUT TESLİM EDİLDİ

Depremden sonra başlayan seferberlikte şimdiye kadar devlet kurumlarının aktardığı verilere göre 300 binden fazla konut hak sahiplerine teslim edilirken Areda Survey araştırma şirketi, bu olgunun toplumda bilinirliğini araştırdı.

"ŞİMDİYE KADAR KAÇ KONUT TESLİM EDİLMİŞTİR?"

Şirket yaptığı çalışmada, katılımcılara "Sizce bugüne kadar hükümet tarafından depremzedelere teslim edilen konut sayısı yaklaşık olarak kaçtır?" sorusunu yöneltti.

SADECE YÜZDE 30 GERÇEK VERİYİ BİLİYOR

Buna göre katılımcıların sadece yüzde 29,8'inin 300 binden fazla konut yapıldığı verisinden haberdar olduğu ortaya çıktı.

Soruyu yanıtlayan katılımcıların yüzde 27'si 10 binden az, yüzde 16,6'sı 10 bin-50 bin arası, yüzde 12,3'ü 50 bin-100 bin arası, yüzde 14'ü 100 bin-300 bin arası konut teslim edildiğini düşündüğünü belirtti.

Araştırma sonuçları şöyle şekillendi:

10.000'den az: % 27,4

10.000-50.000: %16,6

50.001-100.000: %12,3

100.001-300.000: %14,0

300.000'den fazla: %29,8