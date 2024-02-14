Areda Survey'den yerel seçim anketi: İstanbul’u hangi aday kazanır? Son seçimlerin bilen anketçisi Areda Survey'in araştırmasına göre Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önünde.

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Türkiye yerel seçim atmosferine çoktan girdi...

Özellikle İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var.

31 Mart'taki seçimlere çok az bir süre kala adaylar hazırlıklarını sürdürürken anket çalışmaları da yoğunlaştı.

Vatandaşlara yerel seçimler soruldu: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçim sonuçlarını 0,2 farkla tahmin eden Areda Survey de yerel seçimler için kolları sıvadı.

Araştırma şirketi Areda Survey, yeni araştırmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu özelinde hangi adayın kazanacağını vatandaşlara sordu.

Murat Kurum yüzde 52 ile önde çıktı

Araştırma ülke genelinde 2 bin 24 kişiyle yapıldı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52’si, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık yarışını Murat Kurum’un kazanacağını düşünüyor.

İstanbul’un mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 48'de kaldı.