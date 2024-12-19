Areda Survey'in geniş Suriyeli anketi: Esad rejimi sonrası Suriye'ye bakış

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Suriye'de tarihi yönetim değişimi tüm dünyanın gündeminde...

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ve 13 yıllık iç savaşın sonunda muhalif güçlerin Şam'a 13 günlük hızlı yürüyüşü...

Tüm bunlar, Orta Doğu'da tarihi gelişmelerin başlangıcı oldu ve yansımaları hala sürüyor.

Bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye başta olmak üzere komşu ülkeleri ve tüm dünyayı etkiliyor.

Bu kapsamda Areda Survey araştırma şirketi, Suriye'deki yaşanan gelişmeleri Türkiye'de yaşayan Suriyelilere sorarak önemli bir veri elde etti.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Esad rejimi sonrası Suriye'ye bakışı isimli araştırma tüm yönleriyle yaşananların yansımalarını ortaya koydu.

İşte Esad'ın ülkesini terk ettiği gündem hemen sonra 9-11 Aralık arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan bin100 Suriyeliyle yapılan anketin o çarpıcı sonuçları:

Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsunuz?

0-3 yıl: 4,4



4-6 yıl: 10,3



7 yıl ve üzeri: 85,3

Şu anda Suriye'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tamamen güvenilir ve yaşanabilir: 7,8



Bazı bölgeler güvenli bazıları değil: 43,9



Hala güvenilir değil: 48,3

Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'de hangi şehirde yaşıyordunuz?

HALEP: 40,9

HAMA: 17,1

İDLİB: 11,5

ŞAM: 4,8

HUMUS: 2,8

DİĞER: 22,9

Suriye'ye geri dönme konusunda ne düşünüyorsunuz?

Durum iyileşirse dönmek istiyorum: 45,3

En kısa sürede dönmek istiyorum: 26,7

Türkiye'de kalmak istiyorum: 14,9

Şu an kararsızım: 13,1

Esad rejiminin sona ermesi hakkında ne düşünüyorsun?

Olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum: 91,0

Bu konuda kararsızım: 7,6

Olumsuz bir gelişme olduğunu düşünüyorum: 1,4

Suriye'ye geri dönmeyi düşünüyorsanız, neden?

Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmak: 33,1

Aile bireyleri ile akrabaların bir arada olması: 24,2

Memleket özlemi:22,0

Türkiye'de yaşamın zorlukları: 17,8

Diğer: 2,9

Suriye'ye geri dönmeyi düşünmüyorsanız neden?

Ekonomik nedenler: 33,8

Suriye'de hala güvensizlik olduğunu düşünüyorum: 30,06

Çocuklarımın eğitimi için: 12,0

Türkiye'de daha iyi bir yaşam kurdum: 8,5

Diğer: 15,2

Suriye'de yeniden inşa süreci başlarsa bu sürece nasıl katkıda bulunmak isterseniz?

Çalışarak katkı sağlamak: 66,7

Fikir ve projelerle destek olmak: 21,1

Maddi destek sağlamak: 7,1

Hiçbir şekilde katkıda bulunmayı düşünmüyorum: 5,1

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinden sonra Türkiye hükümetinin politikalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Çok olumlu bakıyorum: 39,3

Kısmen olumlu buluyorum: 26,7

Hiç olumlu bulmuyorum: 2,1

Fikrim yok: 32,0

HTŞ'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerdeki yönetim anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu konuda bir bilgiye sahip değilim: 50,6

Halkın bazı taleplerine cevap verme kapasitesine sahip görünüyor: 41,4

Otoriter ve baskıcı bir yönetim tarzı benimsiyor: 4,4

Radikal ideolojisini dayatan bir yönetim biçimi uyguluyor: 3,0

Sadece kaos ve istikrarsızlık getiriyor: 0,7

Suriye'nin geleceği hakkında ne kadar umutlusunuz?

Çok umutluyum: 71,5

Kısmen umutluyum: 27,5

Umutsuzum: 1,0

HTŞ'nin Suriye'nin geleceğinde rol oynayacağını düşünüyor musunuz?

Suriye'nin geleceğinde etkin bir aktör olmaya devam edecek: 46,4

Bu konuda bir tahminim yok: 41,8

Zamanla zayıflayarak etkisiz hale gelecek: 7,4

Uluslararası müdahalelerle tamamen ortadan kaldırılacak: 2,5

Suriye'deki çatışma ortamını daha uzun süre besleyecek: 1,8