- Haberler
- Gündem Haberleri
- Arife günü (8 Temmuz Cuma) bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?
Arife günü (8 Temmuz Cuma) bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?
8 Temmuz'da bankada işi olan vatandaşların gündeminde "Arife günü bankalar açık mı" sorusu yer alıyor. Peki Kurban arifesi bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 10:13
Kurban Bayramı bu sene 9-12 tarihleri arasına denk geliyor ancak 9 günlük bir tatil kararı alındı. Bu sebeple resmi kurumlar bayramdan sonra 13-14-15 Temmuz'da da kapalı olacak.
Bayram öncesinde para işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor.
8 Temmuz Cuma Kurbam Bayramı arifesi olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar sorgulanıyor.
Peki arife günü 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...
8 Temmuz Cuma bankalar açık mı, kaça kadar?
Bankalar arefe günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra resmi tatile girildiği için kapalı olacak.
Bayramda havale-EFT yapılır mı?
Resmi tatil olduğu için 9 gün boyunca EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır. Ancak FAST işlemi ile 5 bin liraya kadar havale yapılabiliyor.