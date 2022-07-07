Arife günü (8 Temmuz Cuma) bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

Arife günü (8 Temmuz Cuma) bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

8 Temmuz'da bankada işi olan vatandaşların gündeminde "Arife günü bankalar açık mı" sorusu yer alıyor. Peki Kurban arifesi bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

Kurban Bayramı bu sene 9-12 tarihleri arasına denk geliyor ancak 9 günlük bir tatil kararı alındı. Bu sebeple resmi kurumlar bayramdan sonra 13-14-15 Temmuz'da da kapalı olacak.

Bayram öncesinde para işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor.

8 Temmuz Cuma Kurbam Bayramı arifesi olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar sorgulanıyor.

Peki arife günü 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

8 Temmuz Cuma bankalar açık mı, kaça kadar?

Bankalar arefe günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra resmi tatile girildiği için kapalı olacak.

Bayramda havale-EFT yapılır mı?

Resmi tatil olduğu için 9 gün boyunca EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır. Ancak FAST işlemi ile 5 bin liraya kadar havale yapılabiliyor.