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    Arife günü (8 Temmuz Cuma) bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

    8 Temmuz'da bankada işi olan vatandaşların gündeminde "Arife günü bankalar açık mı" sorusu yer alıyor. Peki Kurban arifesi bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 10:13
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    Arife günü (8 Temmuz Cuma) bankalar açık mı? Havale ve EFT yapılır mı?

    Kurban Bayramı bu sene 9-12 tarihleri arasına denk geliyor ancak 9 günlük bir tatil kararı alındı. Bu sebeple resmi kurumlar bayramdan sonra 13-14-15 Temmuz'da da kapalı olacak.

    Bayram öncesinde para işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor.

    8 Temmuz Cuma Kurbam Bayramı arifesi olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar sorgulanıyor.

    Peki arife günü 8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

    8 Temmuz Cuma bankalar açık mı, kaça kadar?

    Bankalar arefe günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra resmi tatile girildiği için kapalı olacak.

    Bayramda havale-EFT yapılır mı?

    Resmi tatil olduğu için 9 gün boyunca EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır. Ancak FAST işlemi ile 5 bin liraya kadar havale yapılabiliyor.

     


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