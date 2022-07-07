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    Arife günü eczaneler açık mı, kaça kadar? 8 Temmuz Cuma 2022...

    Arife öncesinde eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki eczaneler 8 Temmuz Cuma günü açık mı, kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin çalışma saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 10:57
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    Arife günü eczaneler açık mı, kaça kadar? 8 Temmuz Cuma 2022...

    Kurban Bayramı arifesi bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise bu tarihte bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

    Eczaneler de vatandaşların sıkça uğradığı yerler arasında yer alırken, 8 Temmuz Cuma günü açık mı kapalı mı olacak araştırılıyor.

    Mesai saatleri resmi tatillere göre değişen eczaneler, nöbet sistemiyle de hizmet veriyor.

    Peki 8 Temmuz Cuma eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    8 Temmuz Cuma 2022 eczaneler açık mı?

    Eczaneler, 8 Temmuz Cuma arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.


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