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- Arife günü eczaneler açık mı, kaça kadar? 8 Temmuz Cuma 2022...
Arife günü eczaneler açık mı, kaça kadar? 8 Temmuz Cuma 2022...
Arife öncesinde eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki eczaneler 8 Temmuz Cuma günü açık mı, kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin çalışma saatleri...
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 10:57
Kurban Bayramı arifesi bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise bu tarihte bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.
Eczaneler de vatandaşların sıkça uğradığı yerler arasında yer alırken, 8 Temmuz Cuma günü açık mı kapalı mı olacak araştırılıyor.
Mesai saatleri resmi tatillere göre değişen eczaneler, nöbet sistemiyle de hizmet veriyor.
Peki 8 Temmuz Cuma eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
8 Temmuz Cuma 2022 eczaneler açık mı?
Eczaneler, 8 Temmuz Cuma arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.