Arife Günü mesajları 2021: En güzel ve anlamlı, resimli, dualı, ayetli Arife Günü mesajları ve sözleri

Arife Günü mesajları 2021: En güzel ve anlamlı, resimli, dualı, ayetli Arife Günü mesajları ve sözleri

Mübarek Arife gününde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel ve anlamlı Arife günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte resimli, dualı, ayetli Arife Günü mesajları ve sözleri..

On bir ayın sultanı Ramazan ayı huzur içinde sona ererken, Müslümanlar tarafından coşku ve heyecanla kutlanacak olan Arife Günü mesajları ve sözleri önem kazandı.

Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala milyonlarca vatandaş, bayramın müjdecisi olan arifenin anlam ve önemini anlatmak için sosyal medya platformları üzerinden Arife Günü mesajlarını ve sözlerini paylaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçen Arife gününde sevdiklerine, akrabalarına, arkadaşlarına anlamlı Arife günü sözleri ve mesajları göndermek isteyenler, birbirinden güzel, anlamlı, kısa-uzun ve resimli Arife günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

İşte birbirinden güzel, anlamlı, kısa ve uzun, resimli Arife günü mesajları ve sözleri 2021.…

ARİFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Arife gününüz kutlu olsun.

Allah hiçbir günde Arife günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arife gününüz mübarek olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arife gününüz kutlu olsun.

Arife gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.

Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arife gününüz kutlu olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arife gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arife gününüz mübarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arife gününüz kutlu olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arife gününüz kutlu olsun.

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arife gününüz mübarek olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arife gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arife gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arife dileğiyle.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arife gününüz kutlu olsun.

Duanın hayırlısı Arife günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin… Arife gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

Her gününüzün bayramı müjdeleyen arife günü gibi olması duasıyla. Bugün Arife! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arife gününüz mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arife günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arife günü olsun. Arife gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arife gününüz kutlu olsun.

Arife günü tutulan oruç ile Ramazan’a veda ediyoruz. Allah seneye de bizleri Ramazan’a ulaştırsın inşallah.

Kalbimizde Ramazan’a veda etmenin hüznü ve Bayram’a kavuşmanın neşesi. Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arife gününüz kutlu olsun.