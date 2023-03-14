Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne: Liyakatsiz insan zor

Kanser hastalığıyla mücadele eden televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan, son günlerde turnelere çıkıyor.

'Size Anlatacaklarım Var' adlı gösterisiyle izleyicilerle bir araya gelen Çağlayan'ın son durağı İzmir oldu.

Oyun sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla sorun yaşayan sunucu, o anları sosyal medya hesabından anlattı.

Belediyeyi eleştiri yağmuruna tutan Çağlayan, sert ifadelerde bulundu.

Gösterisinin ardından kuliste yaşananları paylaşan Çağlayan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacaklarım Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti." diyerek şunları söyledi:

Instagram'dan milyon 'hakarete' uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim. Oyun bitikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp bana bağırmaya başladı. 'Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Beraber çözüm bulalım sisteme' dedi. Ben de 'Sisteme çözüm bulmakla ben sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz' dedim.



'Ben Instagram'dan biletler bittiği için milyon hakarete uğradım, hem de siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz' dedim. Ve ben de sesimi yükselttim. Liyakatsiz insan zor, hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgili aramayın!' dedim.